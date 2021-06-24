京斯敦申第四個九龍塘校舍

Sheen Wealth International Limited由1994年起在九龍塘區營辦京斯敦幼兒園／京斯敦國際幼稚園及京斯敦國際學校（低小及高小），現有3個校舍，據城規會文件，會申請第四個校舍，地點前身是朗思國際幼稚園，該校去年夏天停辦。

申請文件顯示，Sheen Wealth International Limited計劃改裝現時東面的兩層高主樓，成為設有6個課室、可容納120名學生的校舍；西面一層高的建築物將改建作學校禮堂及放置機電設施（如水缸），樓面面積達約569平方米。公司於申請文件指出，有關地點內的樹木、最高建築物等高度將被保留，故新校舍「在視覺上仍能維持現時區內的特質」，並稱新校只會有一節（全日）上課時間，並比同一處所內獲批的幼稚園少342名學生，大大降低交通影響，而學校亦會提供足夠的內部運輸設施，不會構成不良交通及環境影響。