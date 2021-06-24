教局深圳辦課程支援跨境生 小組面授 涵蓋心理學習

深圳3區設服務點 可借書籍康樂用品

教育局昨回覆本報稱，根據既定的政府採購程序，委聘合資格的非牟利機構提供有關服務予居於深圳的跨境學生。經評審後，委託了「香港國際社會服務社」舉辦「心理社交支援課程」及「學習支援課程」。至於設立綜合服務點，目的為跨境學生及其家長提供實用資訊及服務，局方仍與機構商討，落實服務計劃詳情後會向學校公布。

稱學生精神面貌改善 校長倡辦第二期

鳳溪第一小學校長朱偉林說，據其了解，兩個課程分別設60班，每班約15人，因課程學額有限，該校便讓校內最需要支援，如家庭支援較薄弱的跨境生報名參加，最終有12名小五生參加「學習支援課程」。他說，課程共有8節課，該校學生會於7月3日上最後一節。

他續說，跨境生一直上網課，難免較為單向，課程創造了給他們上面授課的機會，除學習的「精神面貌」改善了，「大家（學生）有交流，見到同學都很開心」 。他說，未知本港何時可與內地通關，希望當局可開展第二期課程，並提供更多學額，讓更多跨境生受惠。

至於下學年跨境學童人數或因疫情而減少，教育局稱，會繼續密切留意學生人口變化，以及港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制等，並與業界保持緊密聯絡，鼓勵業界及早規劃。局方又會聽取衛生專家意見，並適時與內地當局商討跨境學生回港上課的可行性。

部分或轉內地港式校 小學憂再爆退學潮

林村公立黃福鑾紀念學校校長陳喜泉稱，全校約300名跨境生，早前已透過「異地同考」完成考試，包括小五呈分試，目前維持實時網課支援他們。他又稱，自疫情有10多名跨境生退學，數目算少，理解跨境生難處，而校方亦觀察到他們部分人出席率不穩定、投入度減，「可能是留住個位」，不排除轉讀內地港式學校，憂新學年再有一波退學潮。