公民科工作紙問法治：道德驅使犯案不可接受

公民科設三大主題，包括「『一國兩制』下的香港」，近日教育局上載多個該主題的教學資源上網，包括3份供師生使用的工作紙，分別有關憲法及《基本法》、香港特區政治體制，以及法治與人權。

其中名為「認識法治與人權的關係」工作紙提供7項資料，包括基本法部分條文、律師會會長彭韻僖有關暴力損法治的演辭節錄等。工作紙問學生參考彭的演辭及據其所知，「暴力對於法治和公共秩序帶來什麼破壞？」工作紙參考答案稱，「法律從來都絕不容許以非法手段或方式來行使集會、言論、遊行、示威等權利；更何况在一個奉行法治文明社會，必定有其他合法方法或渠道，供人們提倡他們的主張或表達訴求」。

專家講座：公民重權利不談義務太自私

此外，教育局昨為教師辦第三場公民科專家講座， 基本法推廣督導委員會委員李浩然講解中國公民和國籍概念，內容屬公民科學習重點。李浩然稱，公民享有權利及須承擔義務，倘只看重權利而不談義務是太自私，相反只講義務則不尊重權利。他提醒教師，公民權利和義務的內容屬公民科重要課題。

李引述國安法條文稱，維護國家主權、統一和領土完整是香港人與國內人民共同的義務。他續稱，公民承擔保護國家義務，非國安法或中國獨有，他以美國為例，指出入籍該國者須效忠宣誓，誓辭包括「支持及捍衛美利堅合眾國憲法和法律、對抗國內和國外所有的敵人」、「真誠地效忠美國」。