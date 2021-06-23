浸大雷雄德將退休 嘆學子近年重分數 任教28載 冀教師多與學生溝通

自言街童 外展訓練「上身」認定愛體育

赴美讀博士 回饋香港六四後回流

身兼浸大許士芬博士體康研究中心副主任的雷雄德（雷sir）常就體育運動接受傳媒訪問，談起與運動的淵源，他形容自己小時候是「街童」，而中五的時候到外展訓練學校（Outward Bound），接觸到野外定向、露營、划船、攀石等活動，其後便「上了身」。他後來朝體育教師的方向發展，當了4、5年中學教師，後辭職負笈美國春田學院 （Springfield College），由理學學士、碩士，讀到體育博士學位。

他1990年回港，提起當年的決定，他說因1989年的六四事件，大批香港市民移民，身邊的朋友都極力勸他不要回港，但他認為自己在港土生土長，「香港是我的家」，加上自己在港接受不少教育，理應回饋社會，「服務人群，自強不息」。

雷sir亦把信念放於教學之中，並常常與學生提起。雷sir說，除了近年因疫情較少接觸的學生，20多年來，他記得九成學生的中英文名字、別名及曾讀的中學。他解釋，中學6、7年的成長決定了學生人生中不少事，有助大學教師因材施教，而了解學生背景後，溝通聊天時亦可增進感情。

感嘆香港「教育商品化」

不過，身邊不少教師與雷sir也有同感，認為DSE生相當着緊分數，會問「為何某某某有A，我只得B」，很喜歡與旁人比較，不少人甫考完試就已忘記課堂內容。他說，不會形容學生是高分低能，但本港教育制度側重精英、成績，鼓吹學生「一定要入好的大學」，嘆「教育商品化」走錯了路，而作為教師，只好多與學生溝通。

稱未來「退而不休」 續推廣體育

雷sir將於8月退休。他說，自2003年SARS，香港人更關注健康，而今次新冠肺炎疫情，公眾亦更加注意運動，惟本港社會整體體育發展，目前仍未達標，故自己未來亦「退而不休」，繼續關注及推廣體育。他說自己即將展開「二次人生」，比喻自己只是穿起不同球衣的足球員，「（舉例說）離開曼聯到曼城，你也是一個球員，在不同崗位，穿著不同球衣，都仍然為球壇做一些事」。