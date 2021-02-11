DSE狀元棄醫科讀獸醫 冀建動物健康資料庫

25大學生獲創科獎學金

陳曉汶是3年前的DSE狀元，原先升讀港大醫學院，入學首年抑鬱症復發，第二學期決定休學養病，一向熱愛動物的她，終能在繁重學業間「偷閒」，做義工協助流浪貓狗絕育，不時看到有人在流浪動物的糧食中攙雜玻璃碎、胡亂收養寵物，令她深感香港的動物權益落後，決定退學，翌年入讀城大獸醫學。她說香港雖有很多公共衛生問題，人類層面已做得很好，反而動物管理上可做更多。

陳曉汶稱，現時獸醫診所均由私人經營，不像公立醫院般有醫管局協調，未來希望研究建立統一的動物健康資料庫，蒐集動物的年齡、品種等資料，如留意到特定物種有較高染病風險，便可預早提示主人注意。她亦認為，不少流行病由動物傳人，例如SARS，因此應投放更多資源研究人與動物之間的傳染病。

陳曉汶家中有一隻已飼養14年的狗，近兩年亦領養了一隻貓，兩貓狗均伴她度過抑鬱症復發的日子，因此除了研究，她亦希望將來能親身醫治動物。

氣象迷盼促進港防災工作

另一名得獎者、中大地球系統科學四年級生劉璟恆則有意藉氣象研究促進本港防災工作。他自幼便是氣象迷，入讀地球系統科學後，一直希望研究全球暖化與極端天氣的關係，例如氣溫上升會否令颱風強度增加。問及最深刻的一次打風，他稱非2018年「山竹」莫屬，回想當年杏花邨成為水浸重災區，令他憂慮若熱帶風暴更頻密及強勁，只要再出現一次強度如山竹的風暴，香港的房屋或許就抵受不住，認為未來的房屋建設，尤其是沿岸地區，能夠套用有關研究結果。

創新科技獎學金由青協主辦，創新科技署及匯豐共同贊助，得獎者可獲最高15萬元獎學金，以資助參與海外交流等，鼓勵學生畢業後投入創科行業。獎學金設立至今11年，共275人獲獎。