航天科學家講座中學直播 中聯辦統籌 教局促校長安排師生觀看

教育局上周致函中學校長，稱為讓中學生對國家航天發展和歷年取得的成就有更深入認識，邀請了內地航天科學家分享，「同學們可從中領略到國家在航天領域上所取得的成就得來不易，當中的科學家如何以堅毅，刻苦精神，以及高尚情操為國家奉獻」，未有提及出席名單。局方昨回覆本報稱，活動是「航天科學家團隊進校園暨當代傑出華人科學家公開講座活動」之一，由中聯辦統籌及安排，學校可自由參與講座，當局亦考慮錄影活動，稍後上載網頁。

有中學撞正考試 未能安排集體觀看

創知中學校長黃晶榕表示，周五是試後活動的全校歌唱比賽，「撞了時間」，但認為活動難得及有意義，同學對內地天文、科技發展充滿好奇，會安排對有興趣、具科學才能的同學觀看。他又認為如可面對面交流更理想。另有中學校長稱，不少學校正值考試期或對卷日，未必可調配時間供學生觀看，其校亦是考試周，故不會安排學生集體觀看。

港大理大講座 公眾可現場交流

「航天科學家團隊進校園暨當代傑出華人科學家公開講座活動」亦包括港大、理大明天（23日）起舉行的多場實體講座（見表），公眾可參與。理大稱其中一天會在校內讓科研人員與代表團中的各專家交流學習。港大稱講者會親身到場分享，與現場觀眾面對面交流，啟發大眾對航天科學的興趣。