公民科上載教材簡報 教協：思考討論空間小

「違基本法第一條後果」參考答案：

衍生不尊重中央鼓吹港獨行為

教協副會長田方澤認為教高中生不是單純「給fact（事實）」，而是希望他們有思考及引伸，惟觀乎官方教材，「個空間似乎比較小」，長遠公民科在官方定調及此社會氣氛下，相信都傾向減少討論。他稱，思考問題沒有思考空間，只是問及事實，非如以往通識科教學生就不同資料作判斷。他稱教師可能會剪裁簡報再製校本教材，或用出版社教材。

公民科9月推行，惟教科書未出版，教育局早前稱正開發學與教資源。近日3份公民科教學簡報已上載網站，涉及3個學習重點，包括3條不平等條約及其背景和回歸歷程概略；「一國兩制」及《基本法》的法律依據；以及總體國家安全觀、《港區國安法》與促進香港長遠發展，以及平衡法治和人權的關係。

簡報內容多是整合現行官方網頁、小冊子內容，亦有引用書籍包括王振民、黃風、畢雁英等著作《香港特別行政區維護國家安全法讀本》、梁愛詩《飛鴻踏雪——香港基本法實踐20年》。

公民科課程指引列明教師不應將探究方向「囿於正反二元對立」。官方簡報亦見「思考問題」，問及「請閱讀《基本法》，看看條文對中央與香港特別行政區關係是如何規定的？香港特別行政區為何沒有剩餘權力？」參考答案為「《基本法》規定了中央管治香港特別行政區的廣泛的權力，如任命行政長官和政府主要官員……中央授權香港特別行政區高度自治權，不存在剩餘權力的問題」。