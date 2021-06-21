飽歷失眠 尖子深造解睡眠奧秘 獲獎學金牛津攻讀神經科學 立志助失眠病人

獲頒中大「利黃瑤璧千禧獎學金」的蕭垚靚以一級榮譽畢業，但原來她患失眠症多年，「以前最嚴重試過兩星期只睡兩小時」，初中曾因病情惡化休學，只能在家自修，更因經常感到眩暈和煩躁而無法專注閱讀，對學習不甚感興趣。之後她亦因病無法穩定返學，間斷上課，「中四至（中學）畢業幾乎沒上過學」。

曾兩周睡兩小時 病情惡化被迫休學

接受治療後，蕭的病情漸受控，加上性格積極，又藉心靈書籍建立正面心態，而父親是中文老師，會用儒家思想鼓勵她，最後她如願考入心儀的中大生物化學課程。走進這個學術殿堂，蕭同學自言終可暢快地以「健康的身體」學習，形容過去經歷更叫她「沉迷」每個鑽研知識的機會，如一落堂便把握機會衝向教授問很多「奇怪」問題。

中大生命科學學院院長黃錦波留意到這名「問題少女」，遂帶她去實驗室試做科研，成為蕭垚靚研究路的起點，漸累積研究經驗，包括跟隨生物化學課程主任邵鵬柱研究病毒蛋白，又在美國加州大學柏克萊分校做交換生期間，參與頂尖生物圖像實驗室（Advanced Bioimaging Center）的擴展顯微鏡技術研究，令她立志投身科研。

除了研究，蕭對教學亦充滿熱誠，有志成為大學教授。她說恩師邵鵬柱對她影響甚深，笑指對方不介意「以下犯上」激辯科學議題，更鼓勵她要「問到徹底」，所以想把這種精神傳承下去，讓學生在有興趣的環境學習科學。

恩師影響深遠 盼教書傳承科研精神

為了實踐做研究兼教學的心願，蕭選擇修讀最感興趣的神經科學，亦與自身經歷有密切關係。她希望研究大腦決策的影響，尤其光遺傳學的技術，即用光線激活大腦神經元，以精準調控特定細胞的活動，盼「把這個工具用得熟能生巧」後，幫助同樣面對睡眠問題的患者，甚至運用研究數據教育大眾正視躁鬱症等香港常見的精神疾病。

至於中大分子生物技術學理學士應屆畢業生吳天朗則獲頒「蓋茨劍橋獎學金」，將赴英國劍橋大學修讀藥物學博士課程，研究透過改造蛋白質結構開發抗癌藥物。