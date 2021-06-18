團結基金推國情教育網 未提六四 稱不避敏感事件

「焦點仍停在那天 是否合理」

「當代中國」網站昨日啟用，該網主要提供現今國情資訊，包括內地經濟發展、社會民生、旅遊等；另有頁面有關改革開放，內容包括中美外交關係、深圳發展歷程、已故中共領導人鄧小平對改革開放的言論，但未提1989年六四事件（見表）。

被問到該網日後會否講述六四事件等有爭議的事，總編輯潘少權說，港人對六四事件有深刻看法，該網不會逃避敏感事件，但他稱同時需以另一觀點看中國，不能不講六四事件後中國的發展，例如國家「做了什麼令14億人民脫貧」。潘又說「不能只談那件事」，冀網站呈現較立體的中國。

述改革開放 指另一觀點看中國

團結香港基金總裁鄭李錦芬說，很多人戴有色眼鏡看待中國，又稱以美國為首的國家圍堵中國，「千方百計唱衰中國」。她冀社會透過該網多了解國家，並分享該網文章，例如以該網有關新疆機械採摘棉花的文章，反駁當地以「賤價勞工」採棉的指控。她強調，該網資訊經事實查核（fact check），讀者分享相關資訊後「真相就會浮現出來」。

團結香港基金旗下的中國文化研究院10月將推出「認識國情學生網上自學平台」，供中小學使用。平台將採用「當代中國」網站文章，學生學習內容與國家發展、一國兩制、國安法等有關。中國文化研究院院長葉偉儀稱，數十間學校已申請使用自學平台，又相信平台會獲教育局推薦。