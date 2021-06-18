狗兒伴讀 學童改善同理心 港大追蹤研究 有學生抗拒狗變主動帶散步

讀書給犬聽 課程涵蓋不同社交情緒

「童狗有話兒」計劃為期3年，有來自11所學校、逾1200名小二及小三學生參與。課程分為6節，一般在一個學期內完成，內容涵蓋不同社交情緒主題，包括朋友相處之道、解決問題的方法、面對離別和失落等，並會於每節安排受訓的伴讀犬陪伴學生，學生亦會讀書給伴讀犬聽。課程輔以7本以真實狗狗經歷編撰的原創繪本作為教材，提升學生學習興趣。

港大研究團隊透過聚焦小組及長期個案追蹤，研究伴讀犬促進小學生認知及社交情緒能力的成效。初步研究結果顯示，把伴讀犬融入課程，有助提升學童的認知能力和同理心，並有效改善他們的過度活躍行為；而在家庭方面，受訪家長觀察到孩子變得更為他人着想，更願意照顧弟妹。

改善認知力、過度活躍 更願照顧弟妹

參與計劃的大角嘴天主教小學教師黎海船表示，有學生原本相當抗拒接觸狗，參加計劃後，最後一節課主動要求帶狗散步，而他現在也甚少與同學爭執。她續說，計劃也帶來另一個「好消息」，該名學生本來甚少踏足圖書館，現在上課則會偷偷看書。

基督教香港信義會紅磡信義學校首年已參加計劃，校長黃智華說，該校較多基層學生，不少學生的家難養寵物，故學生均十分期待與狗上課的日子。他又憶述，推行課程前學校先做教師培訓，與伴讀犬會面，希望教師自身不要害怕，及後才推出課程，稱自己本身也害怕狗，幸而伴讀犬均經過訓練，十分溫馴。

領導計劃的港大社會工作及社會行政學系副教授及臨牀心理學家黃蔚澄表示，動物輔助人道教育是一個嶄新領域，業界對如何訂定教育模式的標準及實踐準則仍未有共識，但是次計劃成效令人鼓舞，團隊目前正爭取其他資助以延續計劃。