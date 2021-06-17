德信校長突休假 辦學團體稱欣賞表現 小六生想念 家長疑六四祈禱會秋後算帳

副校暫代校務 教局：保持溝通

辦學團體東亞教育促進會昨以英文書面回覆本報稱，多年來欣賞郭超群表現（has received, so far, positive appreciation of the performance of the Principal in the past years）；副校長正處理學校日常事務，學生生活沒受影響，教育局及該會均了解所有發展。教育局昨未有進一步補充，強調會繼續與學校保持溝通，確保運作正常。

學生稱校方今年未辦六四祈禱會

本報昨於放學時間接觸多名家長及學生，家長孫小姐對事件感突然，稱她對郭校長印象很好，且十分親切，認為事件與政治因素及學校曾辦六四祈禱會有關，認為他在「這個時勢」被人秋後算帳。

德信學校多年前起為六四死難者祈禱，郭超群任內亦有延續傳統，《港區國安法》通過後，他曾向本報稱未決定今年會否舉行。多名家長及學生昨稱，校方今年未有舉辦六四祈禱會。

有不願具名的小六生稱，學校今年沒舉辦六四祈禱會，平日郭校長會與他們上成長課及周會，說「喜歡校長」。他說郭校長設「校長信箱」，同學可以寫信給他，自己也寫過，校長約一周回信，更寫滿一張紙。他表示很想校長盡快回校，「最後一年，都想（郭校長）畢業禮有機會來」。

家長伍太對事件感驚訝及突然，但不知原因，引述校方稱事情仍在處理。她說，坊間有傳郭校長因多次舉辦六四祈禱會而被迫休假，但她認為六四祈禱會是尊重歷史的事，不認為有大問題。她又說，不論是否政治原因，相信校長可處理得到，希望他早日回校。伍太就讀小三的兒子伍同學說，全班同學昨稱校長是因以往舉辦六四祈禱會被迫休假，又說郭校長「好好」，如學生犯錯見校長，郭校長不會即時責罵他們，反而會了解事件及聆聽傾訴，並會於成長課教導學生如何做人。伍太補充，郭校長相當着重品德教育，為兒子選德信學校的部分原因與郭校長有關。

校長教學25年獲頒多獎

任內曾辦國安教育日

校長郭超群教學年資約25年，曾獲頒多個獎項，而在他任職校長期間，學校經常舉辦不同活動，如全民國家安全教育日、國家憲法日等（見表）。