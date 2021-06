德信校長突休假 辦學團體稱欣賞表現 小六生想念 家長疑六四祈禱會秋後算帳

副校暫代校務 教局:保持溝通

辦學團體東亞教育促進會昨以英文書面回覆本報稱,多年來欣賞郭超群表現(has received, so far, positive appreciation of the performance of the Principal in the past years);副校長正處理學校日常事務,學生生活沒受影響,教育局及該會均了解所有發展。教育局昨未有進一步補充,強調會繼續與學校保持溝通,確保運作正常。

學生稱校方今年未辦六四祈禱會

本報昨於放學時間接觸多名家長及學生,家長孫小姐對事件感突然,稱她對郭校長印象很好,且十分親切,認為事件與政治因素及學校曾辦六四祈禱會有關,認為他在「這個時勢」被人秋後算帳。

德信學校多年前起為六四死難者祈禱,郭超群任內亦有延續傳統,《港區國安法》通過後,他曾向本報稱未決定今年會否舉行。多名家長及學生昨稱,校方今年未有舉辦六四祈禱會。

有不願具名的小六生稱,學校今年沒舉辦六四祈禱會,平日郭校長會與他們上成長課及周會,說「喜歡校長」。他說郭校長設「校長信箱」,同學可以寫信給他,自己也寫過,校長約一周回信,更寫滿一張紙。他表示很想校長盡快回校,「最後一年,都想(郭校長)畢業禮有機會來」。

家長伍太對事件感驚訝及突然,但不知原因,引述校方稱事情仍在處理。她說,坊間有傳郭校長因多次舉辦六四祈禱會而被迫休假,但她認為六四祈禱會是尊重歷史的事,不認為有大問題。她又說,不論是否政治原因,相信校長可處理得到,希望他早日回校。伍太就讀小三的兒子伍同學說,全班同學昨稱校長是因以往舉辦六四祈禱會被迫休假,又說郭校長「好好」,如學生犯錯見校長,郭校長不會即時責罵他們,反而會了解事件及聆聽傾訴,並會於成長課教導學生如何做人。伍太補充,郭校長相當着重品德教育,為兒子選德信學校的部分原因與郭校長有關。

校長教學25年獲頒多獎

任內曾辦國安教育日

校長郭超群教學年資約25年,曾獲頒多個獎項,而在他任職校長期間,學校經常舉辦不同活動,如全民國家安全教育日、國家憲法日等(見表)。