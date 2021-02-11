教大師訓學士畢業生 平均起薪31676元新高

97.9％三個月內獲聘或升學

教大稱，過去數年新入職教師起薪點不斷攀升，2016畢業生起薪24,586元，至2020年升至31,676元，增幅近三成（見表）。翻查資料，政府2019學年落實中小學教師「全面學位化」，核准編制內的所有教席全部為學位教師職位。

教大學生事務處長甄玉媚表示，儘管經濟下滑，教大就業數據仍然理想，足證該校畢業生極具競爭力。教大協理副校長（學術事務）鄭美紅稱，教大在教師教育的傳統優勢之上，致力拓展多元學科，「相信充滿朝氣的學術氛圍有助教學相長，裝備學生成為優秀的未來良師或社會領袖」。

教育相關學科畢業生平均起薪1.57萬

此外，教大亦訪問了314名就讀「教育相關學科課程」畢業生，包括語文研究、全球及環境研究、創意藝術與文化等，當中93%受訪者獲聘或選擇繼續進修，平均起薪15,679元。

教大應屆畢業生朴振喜（Jinhee）上月開始求職，有多個面試機會，並已獲3份教師聘約。她13歲從韓國來港定居，中學老師曾稱她有同理心、懂得關懷別人，且科學成績不俗，最後她選讀科學教育榮譽學士。