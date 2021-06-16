劉兆佳主講公民科教師培訓：港政制非三權分立 述殖民地應加引號

公民科設三大主題，包括「『一國兩制』下的香港」，涵蓋香港回歸歷程、一國兩制及《基本法》法律依據等。昨主講培訓課程的劉兆佳，多番引用國家領導人及中央官員言論解釋一國兩制。

「本港毫無疑問是行政主導」

去年部分高中通識書經教育局「專業諮詢服務」審閱後，刪走本港實行三權分立的論點。劉兆佳昨主動提到，回歸前本港政制是權力集中於港督的行政主導體制，一國兩制下設計的本港政制亦參考英治時期制度，中央認為建構強勢政府能令行政效率高、維持本港繁榮穩定，亦能遏制民粹及福利主義。

他又說在港英政府，港督地位遠高於司法及立法機關，回歸後基本法賦予特首崇高政治地位及權力，特首是行政機關及特區的首長，即使基本法沒有列明行政主導一詞，但從比較政治角度而言，「本港毫無疑問是行政主導」。

稱倘不加引號 或令人誤解英管治合法

另外，去年有初中通識書改版後，在有關香港的單元刪走「英國殖民地」、「殖民」字詞。有參加昨日培訓課程的教師問劉兆佳，應以「殖民地」抑或「英治」形容回歸前的香港。他說，其著作常用殖民地一詞，但會加上引號，否則有人或覺得作者認同英國管治香港的合法性。至於形容九七前香港是「英治」，劉說「問題不大」。

近月中央大幅修改本港選舉制度，有教師問此舉有否違反基本法所指「循序漸進達至普選」。劉兆佳稱回歸後本港選舉制度不斷增加開放性，惟無法維持有效管治、一國兩制基本原則及維護國安，今次中央將本港選舉制度納入一國兩制管道，但沒修改基本法有關普選條文。他又稱，基本法列明「50年不變」不代表「什麼東西都不會變」，只是「不能發生根本性大變、巨變」。