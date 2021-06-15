體驗創業遇坐地起價 學生游說廠商終化解

中五生許以諾說，近年屢見虐待或棄養動物的新聞，涉事者沒有得到太嚴重的懲罰，希望社會大眾關注，故設計印有貓狗圖案的文件套及毛巾套裝。他說團隊本來向廠商以1200元人民幣訂購200件文件套，對方中途卻聲稱原材料加價，坐地起價，要求他們多付600元人民幣，否則不會出貨。

賣貓狗文件套 喚虐畜關注

團隊希望與廠商理論，怎料以往很快回覆的廠商「消失」了整整一星期，他們立刻另覓廠商訂製200件文件套，同時與原廠商多番交涉。許以諾說，團隊「動之以情，說之以理」，向對方表示自己是中學生，創業相當難，最後廠商讓步及出貨。他說起初十分擔心銷量，一來是去年該校參加營商體驗計劃亦有「剩貨」，二來疫情下無法設實體攤檔，難以散貨，最後團隊推出預購及團購優惠，售出所有文件套，並將把10％收入捐助動物團體「沙律貓狗之家」。

另一學生公司、真光女書院的15名學生則親自設計相片集，記錄老店、傳統行業等，並一手包辦採訪、攝影、寫稿、排版等，製作出72頁的相片集，並於封底附上QR code連結至不同口述歷史故事，如米行、茶行的發展歷史，希望藉此讓年輕人認識漸漸式微的本土文化及產業。