體驗創業遇坐地起價 學生游說廠商終化解

【明報專訊】慈善團體「青年成就香港部」（JA HK）今年續辦「JA學生營商體驗計劃」，參與學生組成JA學生公司，推出不同產品嘗試創業。25名國際基督教優質音樂中學暨小學的學生設計印有貓狗圖案的文件套，希望喚起社會對虐待動物個案的關注，不過其「初創事業」卻不順利，遇上廠商「坐地起價」加價五成，最後靠網上投訴渠道及多番游說才成功出貨。
中五生許以諾說，近年屢見虐待或棄養動物的新聞，涉事者沒有得到太嚴重的懲罰，希望社會大眾關注，故設計印有貓狗圖案的文件套及毛巾套裝。他說團隊本來向廠商以1200元人民幣訂購200件文件套，對方中途卻聲稱原材料加價，坐地起價，要求他們多付600元人民幣，否則不會出貨。
賣貓狗文件套 喚虐畜關注
團隊希望與廠商理論，怎料以往很快回覆的廠商「消失」了整整一星期，他們立刻另覓廠商訂製200件文件套，同時與原廠商多番交涉。許以諾說，團隊「動之以情，說之以理」，向對方表示自己是中學生，創業相當難，最後廠商讓步及出貨。他說起初十分擔心銷量，一來是去年該校參加營商體驗計劃亦有「剩貨」，二來疫情下無法設實體攤檔，難以散貨，最後團隊推出預購及團購優惠，售出所有文件套，並將把10％收入捐助動物團體「沙律貓狗之家」。
另一學生公司、真光女書院的15名學生則親自設計相片集，記錄老店、傳統行業等，並一手包辦採訪、攝影、寫稿、排版等，製作出72頁的相片集，並於封底附上QR code連結至不同口述歷史故事，如米行、茶行的發展歷史，希望藉此讓年輕人認識漸漸式微的本土文化及產業。
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