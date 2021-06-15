認清底線不自我設限 「努力不被捕」 港大學生會：應對恐懼不該逃避

明報記者 蕭愷情

6月4日當天，30多名學生在港大黃克競平台洗刷國殤之柱。郭永皓憶述，校方曾告知有人報警指學生違反限聚令，不過人群早已和平散去，警方亦沒進入校園。他說學生會絕不會舉辦違法活動，但擔心未來舉辦的活動，有人亦會以雞毛蒜皮的理由報警阻止。

辦外務活動先作最壞打算 預備「後着」

不過，郭永皓認為，有風險不等於什麼也不做，而是要預備「後着」，故6月4日當天，4名內閣成員各司其職，而學生會日後舉辦的外務活動亦會如此安排，「事前要prepare for the worst （作最壞打算）」。他說，國安法令大家恐懼，「怕到覺得說真相都是犯法，這一種恐懼是誇張了」，認為要認清底線，並以常識判斷。他多次強調，應對恐懼的方法不應是逃避，「我是要做這件事，並要有心理準備，有一個保障自己及同學的方法」。

以往港大學生會時常就時政、特別是香港前途問題發聲，而「薪燧」參選時多次強調會低調處理外務。未能像前人一樣，他說感到遺憾，不過目前社會氣氛下空間收窄，「可能大眾對我們的期望是要走得很前、很aggressive （激進）， 但無奈地說，港大學生會是serve（服務）同學，要為同學着想的話，我們要努力不被捕」。

校方於4人參選之際宣布與學生會割席，但郭永皓形容，上任後至今與校方關係「良性」，比想像中好，「無想過他 （校方）會有讓步，本來希望找『走盞位』，表達同學訴求，但暫時發生的事，我們與學校negotiation （協商） 的力量是比想像中大」。他舉例，校方要求住宿學生須接種疫苗，否則7日一檢，並堅決不會資助同學檢測，但經多次開會討論後，校方未來將購入大量檢測套裝，讓不願接種疫苗的學生可以較低價格向校方購買。

指至今與校方關係比想像中好

不做福利莊 「改變香港由校政開始」

郭說於當選前，校方已透露擔心學生活動引起關注，繼而令校外團體對學校施壓。不過，他重申學生會不可能成為「福利莊」，「外務就盡做，小心點，反而校務可以『去到盡』多一點」。

郭稱目前學生在時政層面或因無力感而心灰意冷，這時更須關注校政，例如宿生打疫苗、校園飲水機等問題，「向學校bargain （爭取）不是違法，我們有自由與空間，學生更應關心多點」，未來希望透過校園街站等，讓同學關注、了解校政議題，最後可以有所行動，「在改變香港之前，可以從校政開始……其實香港大學是一個歷煉，大家可累積經驗，看看如何可改變一個地方」。