8月須交國安報告 中學校長嘆倉卒

【明報專訊】學校須按教育局要求開展國安教育工作，實行多項相關行政措施，中小學8月便須向教育局提交首份國安工作報告。李求恩紀念中學校長賴炳華說不抗拒國安教育工作，但近來學校要處理疫苗接種及高中課程改革，「太多事情一齊做」，認為8月交首份報告「時間急了少少」。賴炳華又說部分教師對教育新政策感不知所措，未來會多辦聯校培訓活動，冀減教師憂慮。
教師對新政策「有少少情緒」
教育局要求學校最遲2022/23學年起全面落實國安教育，並每年提交國安工作計劃及年度報告。賴炳華稱，部分教師對新政策「有少少情緒」，他籲相關教師只要客觀公道授課，就毋須顧慮有事不能談，又稱學校會盡最大努力，保障教師言論自由。
教局致電問有否監察教學新模式
賴說，上月教育局分區曾聯絡他，查詢學校在管理與組織、學與教等範疇的國安工作，包括問學校什麼時候舉行升旗禮、有否設監察教師教學新模式等，並提醒校方8月須提交首份國安工作報告。賴稱，校方擬於該報告提出以跨學科活動推行國安教育、將增辦升旗禮的場合等。
教育局亦要求中小學按校情，設工作小組或委任專責人員，統籌和協調國安相關工作。賴炳華說，沒有特別為國安另設新小組，但其校本身有「學校行政及改善小組」，負責學校新措施。他稱該小組成員包括重要科組、訓導組、教務組的負責教師，以及校長和副校長，小組已討論如何將國安教育融入課程。