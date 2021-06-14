8月須交國安報告 中學校長嘆倉卒

教師對新政策「有少少情緒」

教育局要求學校最遲2022/23學年起全面落實國安教育，並每年提交國安工作計劃及年度報告。賴炳華稱，部分教師對新政策「有少少情緒」，他籲相關教師只要客觀公道授課，就毋須顧慮有事不能談，又稱學校會盡最大努力，保障教師言論自由。

教局致電問有否監察教學新模式

賴說，上月教育局分區曾聯絡他，查詢學校在管理與組織、學與教等範疇的國安工作，包括問學校什麼時候舉行升旗禮、有否設監察教師教學新模式等，並提醒校方8月須提交首份國安工作報告。賴稱，校方擬於該報告提出以跨學科活動推行國安教育、將增辦升旗禮的場合等。

教育局亦要求中小學按校情，設工作小組或委任專責人員，統籌和協調國安相關工作。賴炳華說，沒有特別為國安另設新小組，但其校本身有「學校行政及改善小組」，負責學校新措施。他稱該小組成員包括重要科組、訓導組、教務組的負責教師，以及校長和副校長，小組已討論如何將國安教育融入課程。