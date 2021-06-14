教局增臨時副秘 負責「落實國安法」 首長級編外職位為期半年 教協：須解釋工作範疇

首席助理秘書長陳慕顏升任

教育局原有6名副秘書長，分別負責學校發展及行政、課程及質素保證等。新設職位屬首長級薪級第3點，月薪介乎20.9萬至22.8萬元，由陳慕顏出任，她晉升前是首席助理秘書長（教育統籌委員會及策劃）（見圖）。教育局稱，該職位是首長級編外職位，任期由今年4月至9月，除負責國安法相關事宜，還有制訂官校發展策略，及檢視教育局專業人員的發展。

翻查校網，陳慕顏近日已至少兩次以教育局副秘書長身分到訪學校，包括何東中學、南屯門官立中學，兩次均是與其直屬上司、教育局常任秘書長李美嫦探訪。

若任期逾6個月 須向立會交代

本報向教育局查詢新增職位原因、有否向立法會交代等，局方沒直接回應。按現行機制，政策局或部門可根據運作需要及確定經費足夠後，開設為期不逾6個月的首長級編外職位，若其後延期，則須向立法會交代。特首林鄭月娥在去年《施政報告》稱，留意到立法會議員對政府在目前仍要求開設首長級職位甚有保留，故決定撤回所有正待審批的人事編制建議，逐一重新審視；若確定有極大需要，也只應先設有時限編外職位。

葉建源：反映國安工作教局重心

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源稱，以往未聽聞教育局開設副秘書長的編外職位，反映國安相關事宜成為當局工作重心之一。他說，以往政府擬開設職位時，會將有關議程帶到立法會討論，當局有機會解釋開位原因，並要得到立法會議員支持。葉說外界關注其具體工作，認為當局有需要說明。

新界校長會關注「到校支援」

新界校長會副主席、小學校長朱偉林說，國安事宜屬新工作，不易處理，而當局需兼顧幼稚園至大學的國安工作，認同局方設高級別職位統籌。他關注局方設新職位後，會否加強支援學校推行國安教育，例如推出教材套、到校支援等。朱又說，很多學校認為要增設主任級職位，專責校內國安工作，他認同相關建議。

明報記者 黃焯謙