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2021年6月11日星期五
語文同樂 第519期
執教通識26年 冀前線教師堅持專業 教協張銳輝提早退休放下教鞭
DSE生報內地大學創新高 升幅近兩成
東華學院通識課教國安 冀5年內申升格大學
潮看文史：名（ming4） 校（haau6）
潮看文史：名校光環 應試循環
浮城光影：「忠」的三種面貌——《間諜之妻》
博看世界：香港藝術館的超現實世界
閱讀篇章：〈家庭代工〉——宇文正
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：描寫技巧——運用通感，寫出佳句
卷二練筆：參考答案
綜合精練．專題文章：社區建設 見解論證示例
古典今用：不如停車，坐看楓林晚
閱讀篇章：實戰篇
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【明報專訊】(1) 本文共有12個段落，如按內容大意分成5個部分，試指出部分由哪些段落組成（4分），然後概述第二、第四及第五部分內容大意，並把答案填寫在附表內。（9分）
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