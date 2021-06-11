教育
語文同樂 第519期

閱讀篇章：實戰篇

【明報專訊】(1) 本文共有12個段落，如按內容大意分成5個部分，試指出部分由哪些段落組成（4分），然後概述第二、第四及第五部分內容大意，並把答案填寫在附表內。（9分）

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