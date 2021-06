【明報專訊】也許是純粹巧合,也許是近年國際政局波譎雲詭,電影人有意鑒古知今,最近不少新片都與法庭、冤獄、諜報、追尋公義與真相等主題有關,例如伊朗的《惡與他們的距離》(There Is No Evil)、英美合資的《毒水曝光》(Minamata)、德國的《被消失的公義》(The Collini Case)、俄羅斯、白俄羅斯及德國合作的《波斯密語》(Persian Lessons)等,都發人深省。在上年威尼斯影展榮獲最佳導演銀獅獎的日本片《間諜之妻》(Wife of a Spy),也是其中之一。