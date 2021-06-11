東華學院通識課教國安 冀5年內申升格大學

稱毋須特設指引提教師守法

陳慧慈昨被問會否就國安法向教職員發新指引，她稱，一如其他法律，師生要遵守法律，認為毋須特別增設指引教師提醒他們不要犯法，而學校亦一直有機制監管學生behaviour（行為）。

2010年成立的東華學院亦朝升格私立大學的目標發展。陳慧慈稱，政府數年前已提供清晰路線圖予校方，目前學校已達大部分準則，如學生人數達標，具完善管治、財政能力；另要取得3個範疇「學科範圍評審資格」，校方已取得1個，再取兩個便合乎所有標準，開始申請程序。

東華學院本學年新生入學人數924，比去年增2.8%，陳慧慈稱，中六人口下降而學校新生「逆市上升」。她說本港人口老化、慢性病人增，認為香港社會對醫療人才需求度增，相信課程符合社會需要，致學生持續增長。校方亦計劃開新課程，包括2022/23學年推出醫療管理和醫療資訊學相關學士；2023/24學年推放射診斷學士，同時未來兩年亦會發展碩士、博士課程。