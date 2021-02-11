DSE生報內地大學創新高 升幅近兩成

本港DSE考生可循上述計劃，以DSE成績報讀內地高等院校，豁免參加內地聯招考試或個別院校的額外考試。下學年共127間院校參與計劃，包括北京大學、清華大學、復旦大學等。

今年報考DSE人數按年跌1%，但參加計劃的人數升近兩成，共4783人，是連續第4年上升。負責計劃的中國教育留學交流（香港）中心昨稱，最多學生將廣州的暨南大學列為首志願，其次是中山大學、廈門大學、復旦大學等。至於受歡迎課程類別，依次為經管金融類、工程類、醫學類、藝術體育類等。

專家：學費較廉恢復面授吸引港生

內地升學專家、香島專科學校校長羅永祥說，內地院校學費較便宜，而在疫下學生難到海外升學，有學生原擬到澳洲、英國等地讀書，但因疫情須延期入讀，相反內地院校過去一年恢復面授課堂，增加內地升學吸引力。他又說，個別家長因前年本港社會事件，安排子女到內地升學，惟此非他們考慮升學地點的主要因素。

學友社：部分執業資格回港或須再考

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，學生在內地考取的部分專業資格例如護士，回港後須再考試才可執業，「但回港（執業）機會有幾高？」他又說，由於本港非所有學生修讀數學延伸部分（即M1或M2），致他們數理基礎有別內地生，在修讀數理相關大學學科時，本港學生或感吃力；又稱內地學生讀書較勤力，港生到當地升學初時或成績落後，有損自信，需時適應。