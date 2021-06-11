執教通識26年 冀前線教師堅持專業 教協張銳輝提早退休放下教鞭

個人理由離任未受壓 教學環境惡化非主因

張銳輝近年不時被親建制報章以至內地官媒抨擊，前年8月反修例運動，內地《人民日報》海外版刊評論文章，點名指張「縱容亂港分子煽動學生罷課」。張銳輝昨向本報稱，提早退休以個人原因為主，稱學校教學環境的惡化一直都在發生，也一直在面對，此非他離開主因，又說與學校合作愉快，辦學團體沒有向他施壓。

張銳輝稱，明白繼續在教育前線的教師挑戰大，但在困難環境下，仍有很多同工繼續做好，如在9月推行的公民與社會發展科盡量找空間，全球議題或其他相對不敏感的議題，教導學生多角度思考。

稱通識科令一代學生思考成熟

張銳輝1991年曾任港大學生會長，1989年與同學在港大太古橋上留下六四標語「冷血屠城 烈士英魂不朽，誓殲豺狼 民主星火​不滅」，學生會至今仍每年重髹標語。他畢業後投身教育界，在同一中學任教29年，1995年起任教高考通識，有份編寫新高中通識教育課程，2009年他出任第三屆通識教育教師聯會主席。

張昨稱，過去教育界同工、民間團體、傳媒、整個社會都為讓學生藉通識科認識當代議題身邊社會的事，「一起付出好多」，「公民社會的發展因通識活躍起來」，形容這一代的學生比以前思考議題更廣、更深度、更成熟，「即使這些成果不被政府珍惜及重視，但已植根這代年輕人、教師之中」。

vawongsir辭任日校教師 稱校方無施壓

教協副會長、通識科教師田方澤表示，身邊不少資深或資淺的通識科教師已辭職或有意離職，認為於目前的政治環境下，「校園氣氛好差」，加上通識科已被殺科，新科與通識科的初心背道而馳，「（新科）無空間全面討論，（教師）好無癮」。

另外，以筆名「vawongsir」在網上畫政治漫畫而遭投訴的中學教師黃老師，早前被教育局裁定專業失德，黃昨在facebook稱已辭任日校教師。他回覆本報稱，因為遭投訴，學校不停與教育局書信來往，令校方承受不必要行政壓力。他說不想影響他人，故此決定辭職，強調校方沒給予他壓力。