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通通識 第722期

登陸火星

【明報專訊】中國首次火星探測任務「天問一號」探測器，於香港時間2021年5月15日7時18分着陸在火星烏托邦平原（Utopia Planitia）南部預選區域，成為繼美國後第二個登陸火星的國家。

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