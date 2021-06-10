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2021年6月10日星期四
通通識 第722期
華英重建被指太貴觸礁 已竣工英華6.5億價更高
八成半教師用港台節目教學 教協促重新上載YouTube
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登陸火星
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新聞測驗：答案
2020/21學年時事通識 問答比賽得獎名單
影視看通識：「有求必應」＝管教子女良方？
登陸火星
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【明報專訊】中國首次火星探測任務「天問一號」探測器，於香港時間2021年5月15日7時18分着陸在火星烏托邦平原（Utopia Planitia）南部預選區域，成為繼美國後第二個登陸火星的國家。
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