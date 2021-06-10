樹仁學者漫畫記盂蘭 冀年輕人了解香港故事

疫下盂蘭勝會規模縮

盂蘭勝會為期一至六天不等，去年初爆發新冠疫情，叫停不少相關活動。樹仁大學社會學系教授、當代中國研究中心副主任陳蒨解釋，一來是疫情下難以借用康文署場地如球場等；二來是活動須由潮籍經師誦經，而戲棚優伶多由潮州聘請而來，疫情之下難以安排他們來港。她又表示，以往約有50多處公共空間舉辦盂蘭相關活動，但去年疫情下，只有至少20多處地方有舉辦，活動規模及形式未可與往年相比。

目標2023年辦網上博物館

年輕人對盂蘭勝會的歷史及發展認識不多。陳蒨說，盂蘭活動於晚上進行，年輕人對活動的既定印象或是「陰森」，擔心隨人口老化及年輕人愈來愈少關注，盂蘭文化將難以承傳。故此，她與一名曾擔任義工的港大應屆畢業生關凱之合作，設計了5幅漫畫、5幅插畫，以及8套動畫，讓大眾在色彩繽紛的圖畫下，了解盂蘭勝會的典故（見圖）。她又透露，期望2023年可開設網上博物館，讓公眾了解盂蘭習俗。樹仁大學將於本周六（12日）率先舉行漫畫發布會，並邀請潮州公和堂盂蘭勝會資深籌辦者等嘉賓親身口述盂蘭勝會的發展。

■網上報名：cache.org.hk/blog/yulan2021/