八成半教師用港台節目教學 教協促重新上載YouTube

教協5月31日至6月7日，以問卷訪問586名中小學教師，有採用港台節目教學的教師中，近八成稱採用時事節目，七成使用環保或自然節目；九成教師認為港台節目切合課程或教學需要，故在教學時採用，約八成人認為內容切合學生生活，近八成稱對港台製作有信心。

教協副會長、小學教師黃慕儀稱，網上雖有很多影片，但部分用語學生不宜，另有影片嘩眾取寵，故她多採用港台節目。她又說，港台不少節目片段珍貴，例如九龍寨城影像，或徙置區居民訪問，相關片段現時難再製作。

教師：家長放心子女看港台

去年有遭「釘牌」小學教師在課堂曾播放港台《鏗鏘集》，近月港台多個節目亦突遭抽起，被問到會否令教師採用港台節目時多了考慮，黃慕儀說教師未必擔心相關事件，將以專業判斷哪些節目適合課題使用；又稱有家長對子女上課觀看港台節目感安心。