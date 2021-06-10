華英重建被指太貴觸礁 已竣工英華6.5億價更高

葉劉：教委會稍後會見校方

新民黨立法會議員葉劉淑儀稱，學校早前來信表示與希望約見議員，故此教育事務委員會稍後會安排與校方見面，現階段她希望「先聽了學校意見」再提出建議。實政圓桌立法會議員田北辰稱，一直支持華英撥款，認為校舍重建與管理是兩回事。他認為造價要交代得清楚，免批錢後再不斷追加，稱以往有學校試過申請撥款，事後因超支需不斷追加，「已洗濕個頭唯有不斷加錢」。

本報昨向教育局查詢，預計何時再將項目提交工務小組，教育局回覆稱一直就華英中學重建與學校保持聯繫，並向議員解釋工程細節，以盡早把項目提交工務小組及財委會審議，「相關工作正在進行」。

教局稱提交撥款相關工作進行中

華英中學擬原址重建校舍，原定上月底召開的工務小組委員會審議，但開會前兩天突遭撤回議程，教育局曾稱得悉「不少議員對重建項目仍有保留」。

教育局書面答覆議員梁美芬提問，披露過去5年（2016至2020年）落成以及目前重置或重建的學校資料（見表）。其中2019年落成的英華女學校原址重建6.5億元，其餘大多是3億至4億多元不等。

教育局稱，至上月按現行建校標準興建的公營學校校舍約有200間，餘下約700間公營學校中校址少於3000平方米、樓齡超過30年的普通小學及中學分別約有130及10間，當中大部分曾透過學校改善工程、小型改善工程及年度修葺等優化設施。

教育局又表示，鑑於最新學齡人口推算中長期有下調趨勢，將來推出新校舍分配時，除了主要考慮重置學校用途，亦會積極鼓勵各辦學團體，如學位有剩餘可申請跨區重置，滿足新發展區學位需求。