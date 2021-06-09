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2021年6月9日星期三
語文同樂 第518期
疫下7人竹篙灣考DSE Dirty Zone監考 難忘穿保護衣汗流浹背
美媒：研究生舉報兩港大教職員涉違國安法
疫下無法來港上課1年半 調查：每校平均流失15％跨境生
生活關鍵詞：食物歌
生活關鍵詞：詩詞歌賦中的食物
第一印象：茄子
古文食堂：愈毒愈美麗（下）
視聽之娛：花期戀愛
文字定格：替時間出脫
投稿園地：偶然想起
文字發酵：看圖生義
參考答案
參考答案
【明報專訊】■看圖生義（A）遺臭萬年（B）流芳百世
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疫下7人竹篙灣考DSE Dirty Zone監考 難忘穿保護衣汗流浹背
美媒：研究生舉報兩港大教職員涉違國安法
疫下無法來港上課1年半 調查：每校平均流失15％跨境生
生活關鍵詞：食物歌
生活關鍵詞：詩詞歌賦中的食物
第一印象：茄子
古文食堂：愈毒愈美麗（下）
視聽之娛：花期戀愛
文字定格：替時間出脫
投稿園地：偶然想起
文字發酵：看圖生義
參考答案
疫下7人竹篙灣考DSE Dirty Zone監考 難忘穿保護衣汗流浹背
美媒：研究生舉報兩港大教職員涉違國安法
疫下無法來港上課1年半 調查：每校平均流失15％跨境生
生活關鍵詞：食物歌
生活關鍵詞：詩詞歌賦中的食物
第一印象：茄子
古文食堂：愈毒愈美麗（下）
視聽之娛：花期戀愛
文字定格：替時間出脫
投稿園地：偶然想起
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