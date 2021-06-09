疫下無法來港上課1年半 調查：每校平均流失15％跨境生

330間調查學校包括173間小學及157間中學。42%受訪學校稱2020/21學年有取錄跨境生，有學校於問卷反映「跨境生已透過網上上課超過一年多，學習成效不彰」，但即使未有取錄跨境生的學校，也同受學生人數減的問題困擾，原因包括移民（56%）、轉讀直資校（35%）等（見表）。教聯會主席黃錦良稱，部分學生不是每日往返兩地的跨境生，但他們父母可能是內地人，以往伴子女來港讀書，在港租屋住，但疫情使他們長期無法家庭團聚，故無奈放棄本港學額。

逾兩成校預期下學年縮班

至於學生人數少引伸的縮班危機，有逾兩成學校預期下學年會縮班，另有一成半稱不知道。黃錦良稱，兩者合計佔近四成，反映為數不少的學校感憂慮，其中小學情况更嚴峻。

教聯會促請教育局盡快與內地當局商討，讓部分班級跨境生本學年內回港上課，倘兩地疫情進一步穩定，安排跨境生分階段回港接受教育；亦建議當局維持學校上學年「開班」數目，點算學生人數方面提供更大彈性。教育局稱，會密切留意未來中小學學位供求，以及港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制等，並與業界保持緊密聯絡。