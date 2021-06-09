美媒：研究生舉報兩港大教職員涉違國安法

港大截稿前未回覆

教職會：未聞同事遭舉報

本報昨向港大查詢，截稿前未有回覆。港大教職會副主席楊德忠表示，未聽聞有同事被學生舉報涉違國安法，惟得悉不少年資深同事計劃離開港大，無論當中是否與國安法有關，相信他們對學校行政架構有一定失望，才會選擇離開工作多年的大學。

據《大西洋》本月6日的報道，港大的學者上月出席閉門會議，兩名管理層於會上表示，對本港遭打壓的範圍及速度感到措手不及（caught off guard）。與會者曾促管理層交代如教員因工作被指涉違國安法被捕，校方會否提供法律援助，而倘學生透過官方熱線舉報教員，要如何處理。他們又問及校方或強迫教員教授的國安教育內容。會議接近尾聲時，部分教職員情緒得激動，稱為大學奉獻專業，如今卻感被拋棄。報道又引述一名與會者稱，「傷心」或「失望」亦難以形容會上絕望及恐懼的氛圍。

報道訪問10名現任或前任大學教職員及管理層，大部分受訪者均關注國安法下學術自由自我審查、員工招聘及留任情况，以及學生福祉。5間大學的校長去年曾聯署表示理解訂立國安法的必要，當中包括中大校長段崇智。有中大的助理教授於報道表示，校長段崇智參與聯署令學院感到訝異（surprised），認為此舉對內部發出了明確信息，事件不容爭辯，而校方根本不在乎（we truly don't care）。