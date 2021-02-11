疫下7人竹篙灣考DSE Dirty Zone監考 難忘穿保護衣汗流浹背

有學生沒戴表 增報時次數

今年DSE筆試於4月23至5月20日進行，如考生因居於「受限區域」而須強制檢測，或考試日正須強制檢疫，都有特別安排。今年史無前例設竹篙灣「隔離試場」，考試過程須錄影，監考員在房外監考。

考評局昨於網誌回顧當時情况，稱為考生設計告示卡，如他們需尋求監考員協助，可將告示卡放出窗外示意，取代在試場舉手做法；在聆聽考試，當考生收音機有接收問題，一般去特別室應考，不過檢疫中心考生不能隨意進出房間，故考務人員事先準備了調校至正確頻道的坐枱式收音機，放在考室窗外，以便考生收音機接收不良時即時取用。

40人次須強檢 8人次缺席

在「隔離試場」監考的考務人員，由於深入「Dirty Zone」工作，要全程穿上全套保護衣。考評局今年就招募了約10名考務人員，包括去年退休的中學副校長張錦新，張錦新形容在檢疫中心監考是「幾十年來最特別的監考經驗」，在3天監考日子，他有感最大挑戰是炎熱天氣，說因身穿全套保護衣汗流浹背，就此特別穿「薄一點」，亦把握機會在毋須巡視及協助考生時，到較通風的位置或休息室歇息。

而就強制檢測的考生，他們須持陰性檢測結果才可應考。考評局回覆稱，筆試期間，有40考生人次向考評局報告須強檢，其中28人次如期參與，4人次有考試但遲到，另有8人次缺席。