教育
星笈中文 第034期

文化情報：為應屆DSE考生打打氣

【明報專訊】為鼓勵DSE考生尋求正向人生，《二次人生》得到一群老師支持，提供免費場次，讓應屆考生入場觀賞港產勵志電影，為學生打打氣，珍重師生情誼。

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