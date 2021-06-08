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2021年6月8日星期二
星笈中文 第034期
港童生活滿意度遜國際 中大學者：社經地位、家庭支援疫下影響更顯
小學置夾公仔機 營造歡樂氣氛
教局推新網站 蒐家長課程活動資訊
中大新方法 推算致病細菌起源
我有出路：人生勝利組 選科好煩惱
我有出路：改選四十八小時 聽友意見選錯科
文言遷移：斯芬克斯之謎的儒道解答 孔子—孟子—荀子—韓愈的士人脈絡與莊子的第二個心靈家園
鵠說中文：論說文應試策略（三）：詞彙的變化
參考答案
備戰文憑：不偏之謂中 不易之謂庸
文化情報：為應屆DSE考生打打氣
我有出路：人生勝利組 選科好煩惱
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【明報專訊】《星笈中文》開宗明義教人奪星，偏偏過往幾期「我有出路」卻找來顛簸不平的文憑試過來人來分享。無他，漫漫長路，奪星一時，高低跌宕的人生，你我遲早也要面對。
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