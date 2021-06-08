教育
星笈中文 第034期

我有出路：人生勝利組 選科好煩惱

【明報專訊】《星笈中文》開宗明義教人奪星，偏偏過往幾期「我有出路」卻找來顛簸不平的文憑試過來人來分享。無他，漫漫長路，奪星一時，高低跌宕的人生，你我遲早也要面對。

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