港童生活滿意度遜國際 中大學者：社經地位、家庭支援疫下影響更顯

HBSC由世衛統籌，有40多個國家或地區參加，今次是香港首次參與。本港研究由中大負責，去年6至12月隨機邀請來自21間小學及19間中學共約5300名小六、中一及中三生填寫問卷，評估健康狀况。

港生較外國多現情緒症狀

研究稱，約18%本港學生「非常滿意」目前生活，遠遜國際平均36%；「不滿意」者有約9%，較國際的7%高。研究亦稱，與國際水平相比，港生較多出現情緒症狀，約四成過去半年平均每周至少一次易怒或脾氣暴躁，分別近四成稱會心情低落及緊張。

研究亦稱，家庭社經地位或支援水平愈高，學生生活滿意度愈高（見圖）。負責研究的中大香港學生能力國際評估中心總監何瑞珠說，上述兩個影響生活滿意度的因素在疫下更明顯。她解釋，以前靠學校補足來自社經地位較低、資源不足的學生，惟疫下學生無法返校，令學習環境變得不均等，此問題在東西方皆出現。

讚學校疫下弱勢學童支援足

不過何稱，疫下很多學校做得非常好，如定期致電學生家庭了解需要並助申領資助，「特別要讚服務弱勢群體的學校，它們用盡所有辦法，上網（設備）、食物、紙巾都為（學生）家庭張羅」（見另稿）。她又說疫後學習差異將更明顯，需研究如何調配資源幫助較貧困、學習進度落後學生。

中大2019年亦發布同一調查，何說該研究屬預試（trial），雖不能與今次全面比較，但發現學生明顯較疫前少運動。她稱，低下階層學生運動機會主要靠體育課、小息活動等，疫下學生少有這些機會。