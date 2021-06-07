兩成基層青年無實習經驗 社協倡政府提供津貼

讀金融學生：實習無津貼 做侍應應付生活

就讀大學金融學科的伍同學，數年前副學士畢業後本想找學科相關實習，但發現津貼太低，「甚至是零」，他稱自己家庭經濟壓力較大，猶豫下只好做侍應等兼職維持生計，卻未能增加未來工作競爭力，期望政府為基層學生提供更多實習補貼。

就讀大學社工系的方同學，需按課程要求做3次實習，縱有實習機會，卻面對金錢煩惱，因實習生一般不獲任何津貼，亦因要實習難抽時間做其他兼職幫補家計。

社協去年4至8月訪問76名17至25歲基層青年，其中七成受訪者就讀學士課程。約兩成受訪青年從未試過實習，另超過六成受訪者期望參與獲得生活津貼、與未來從事工作相關的實習。社協幹事王智源表示，政府沒為實習計劃提供津貼，加上綜援並不涵蓋全職專上院校學生，加重基層青年生活負擔，使他們更傾向「炒散」應付日常生活，變相削弱他們的個人競爭力，較難在畢業後從事學科相關工作。

社協建議政府應制訂輔助貧窮青年的專項政策，尤其強化對基層青年的實習和經濟支援，設立針對基層青年實習計劃，增加更多實習名額和提升資助金額，令基層青年改善家境並有更佳向上流的機會。