公民科須避只談正反 楊潤雄稱要多角度思考

公民科新指引列明不少涉及歷史文化、道德標準、法理法治、宗教、民族的課題，「沒有正反二元對立的角度」，有教師則認為正反討論是思考過程的一部分。楊潤雄昨解釋，即使以往通識科，從來也不是二元對立的討論，局方一直希望學生多角度思考，「不是對與錯的問題」，而是考慮很多其他有關因素，如歷史背景、法律、對市民不同群組的影響等因素，以全面考慮。

指校方有責任跟指引 教局視學助落實

被問到如學校未有跟足指引的罰則，他稱，今次發布的是公民科課程及評估指引，所有科目都有，教師根據指引設計課堂教學。楊稱，指引介紹課程宗旨、目標、內容、資源、教學、評估方法等，讓學校教師跟從。他又稱，現時實行校本監管，校長、管理層、科主任都有責任確保跟指引行事，教育局當然亦會視學、課程探訪，助學校按指引全面落實科目。