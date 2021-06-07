調查：近半學校未準備好國安教育 四成學校指設計課程資料不足 冀教局提供教材套

善德基金會4月28日至5月16日，以問卷訪問218間中小學及幼稚園。54%學校稱已準備推行國安教育，46%則稱未準備好，相關學校稱要剪裁及設計課程內容、需時策劃各科組之間的配合、教師對國家安全需更多認識等。

設計國安教育課程及教材時，近九成學校稱會參考教育局學與教資源網站，其次是官方的全民國家安全教育日網站及《基本法》簡介等。43%學校認為國安教育相關資料不足，冀教育局提供包含簡報、教案、學生工作紙等的完整教材套；針對不同程度及能力的學生需要，設計國安教育課程；與業界一同研發國安教育教師用書等。

新界校長會主席：毋須獨立成科

教聯會鄧飛：國民教育應去污名化

國安教育屬國民教育一部分，教育局長楊潤雄最近稱不排除將來把國民教育獨立成科。新界校長會主席、仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄認為，若學校在不同科目推行國安教育有成效，則毋須獨立成科。邱亦關注學校今年8月要向當局提交國安工作報告，他說時間較趕急，冀教育局予學校彈性，例如准交報告後再補充資料。

教聯會副主席、中學校長鄧飛稱，已有相當多國安、《憲法》及《基本法》教育元素加至現有課程，認為可先檢討有關教育對國民教育的成效，再決定國民教育有否需要獨立成科。他又說2012年國教風波後，普遍中小學仍以不同形式推行國民教育，「不過只敢做就不敢說」，他認為當務之急是將國民教育去污名化。

善德基金會建議教育局在中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國安教育，當局亦可為教師舉辦更多有關國安的專業培訓講座。該會又建議局方定期派專家到校，了解學校推展國安教育情况，讓學校得到專業支援。

教育局：已開展安排教師培訓

教育局表示，理解學校領導及教師想做好國家安全教育，已開展為全港校長和教師安排配合課程的全面和有系統的國安教育培訓課程，亦將於稍後陸續推出全校課程規劃和科目教學專業培訓系列。局方又稱，新學年會透過教師網絡及學習圈，讓具豐富經驗的前線教師進行學與教資源試教和分享教學經驗。