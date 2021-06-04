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智叻中文Smarties' 第469期

周圍「中」：心靜自然涼

【明報專訊】天氣愈來愈熱，除了開冷氣，還有什麼法子可以讓自己涼快？大師有云：「心靜自然涼」，除此之外還有不同的「涼」方妙法。這個夏天，消暑有計！

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