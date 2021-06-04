教育
語文同樂 第517期

卷二練筆：描寫技巧──「告訴」和「呈現」的分別

【明報專訊】無論是記敘說理或記敘抒情，描寫要細膩，才能夠讓讀者想像到當時發生的情景。若無仔細的描寫，其後的抒情沒有基礎，便難以打動讀者了。

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