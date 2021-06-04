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2021年6月4日星期五
語文同樂 第517期
理大擬改建入口 閘機續留 曾稱社會事件後拆 學生校董轟無時間表
地契須准公眾進校 地署：中大沒提修訂
中學VR教件 「遊歷」大埔學寫景
一校之訓：信望愛‧聖保羅男女中學‧
一校之訓：白蘭樹下 師友扶持
潮看文史：士（si6） 紳（san1）
時代沉思：你我都可以講古
閱讀文言：報喜還是報憂？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：描寫技巧──「告訴」和「呈現」的分別
綜合精練．專題文章：社區建設 整合拓展示例
古典今用：蔣志光與《琵琶行》
周圍「中」：心靜自然涼
周圍「中」：「涼」方妙法
時事中文：廢膠廢木變膠木
答案
人生教練：三顧草廬 劉備
講故事：星星有什麼用？
閱讀文言：報喜還是報憂？
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【明報專訊】春秋時期，高糾為齊國名臣晏嬰做事，勤勤懇懇，戰戰兢兢。三年之後，他不但沒有升職，還被晏嬰炒了魷魚。
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理大擬改建入口 閘機續留 曾稱社會事件後拆 學生校董轟無時間表
地契須准公眾進校 地署：中大沒提修訂
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時代沉思：你我都可以講古
閱讀文言：報喜還是報憂？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：描寫技巧──「告訴」和「呈現」的分別
綜合精練．專題文章：社區建設 整合拓展示例
古典今用：蔣志光與《琵琶行》
周圍「中」：心靜自然涼
周圍「中」：「涼」方妙法
時事中文：廢膠廢木變膠木
答案
人生教練：三顧草廬 劉備
講故事：星星有什麼用？
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