理大擬改建入口 閘機續留 曾稱社會事件後拆 學生校董轟無時間表

提3方案諮詢師生校友 未言造價

理大稱，改建工程將擴大入口前庭，並為正門加入新設計元素，新入口將成為理大地標。校方邀請師生及校友就設計方案於本月13日或之前提交意見，之後連同其他持份者建議，一併交予理大校董會考慮。理大表示，3個改建方案有共同特徵，包括臨街設計、設入口前庭等。本報向理大查詢改建工程造價、何時展開工程等，校方僅稱正邀請不同持份者就建議方案提供意見。

學生校董：校方曾稱非永久設置

前年反修例運動後，理大在校園入口安裝多部閘機，教職員及學生需拍卡入校。根據理大改建暢運道入口設計意念圖，工程後上址仍設置閘機。理大學生校董陳偉僖引述校方稱閘機非永久設置，待社會事件完結後拆除，惟校方沒提出移除閘機的明確時間表，他對入口改建後仍設閘機感失望。

前年11月理大爆發激烈衝突，校園多處受破壞，重災位置包括暢運道入口樓梯，該處當時被示威者投擲大量汽油彈，又有人以大量雜物堵塞樓梯並縱火，部分梯級燒焦，校園之後經一個半月時間修復。

早前理大亦宣布為慶祝85周年校慶，邀請師生、校友等參與多項活動，包括校慶主題曲歌詞創作比賽、紀念品設計比賽、徵集有關理大珍藏品等，每項比賽前3名入選作品，將獲得1萬元現金獎。