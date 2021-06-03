教育
常識天下 第219期

時事常識挑戰（國際）：東京奧運常識挑戰

【明報專訊】受新冠肺炎病毒疫情影響，原於2020年舉行的日本東京奧運延至2021年7月23日至8月8日舉行，疫情雖未過，但奧運的籌辦仍如火如荼，關於今年奧運常識，大家知多少？來挑戰一下吧！

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