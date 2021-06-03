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2021年6月3日星期四
通通識 第721期
小一放榜 預視生源續跌 教界籲齊減叩門額避縮班
5台播奧運
時事議題：足球╳社經影響
時事議題：運動員╳個人成長
時事議題：答題指引
題型拆解：「因素」比較題 須衡量因果關係
圖表拆解：接種新冠疫苗對公共衛生利多於弊？
摘星拆解：福島核廢水引發爭議
新聞測驗
新聞測驗：答案
聖彼得堡 不夜天
真假fun一fun：聖彼得堡白夜節
時事常識挑戰（國際）：東京奧運常識挑戰
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：大書法家寫錯字？
時光之旅：1972年6月30日——首次增加閏秒
新聞測驗
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【明報專訊】■（能源科技與環境）
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5台播奧運
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