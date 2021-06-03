小一放榜 預視生源續跌 教界籲齊減叩門額避縮班

子已獲兩校取錄仍叩門 家長：為增選擇

今次小一自行分配學位連同統一派位，整體滿意度（獲派首三志願）為88.1%，屬10年新高，而昨早仍有不滿意結果的家長前往叩門。家長杜女士為獲派第三志願的女兒到油蔴地天主教小學叩門，她說另有私立小學取錄女兒，但她看中「油天」屬區內名校，故一試叩門。家長張女士的兒子在自行分配學位階段獲一間小學取錄，並手握私校學位，她昨仍到油天叩門。她說油天學生學術表現好，為了有多些選擇在手，擬為兒子到多間學校叩門。

油蔴地天主教小學校長余佩琴說，該校今年有15個叩門位，去年接獲200多人申請，她估計移民潮加上學童人口減少，或令叩門競爭減小。她說該校設兩輪面試，凡叩門學生均獲安排參與首輪面試，經甄選後校方再邀請部分學生及其家長面談，了解他們育兒方法、與學校理念是否相符等。

小學兩會促教局個別區域全推小班

與此同時，津貼小學議會聯同資助小學校長會昨致函全港小學校長，稱本年度參加小一統一派位人數減少，加上移民潮，下學年小一入學情况「勢必受到頗大衝擊」。兩會表示，冀教育局先在同區不同校網借位，解決個別區域適齡小一人口過剩，並在學童不足區域實施全區小班教學。兩會又強烈呼籲各區校長減收或停收叩門位，「以助小學業界平穩過渡，免受縮班之苦」。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，疫情下跨境生無法來港就學，加上移民潮，致小學生源不穩，有學校或收盡叩門位，以彌補日後學生流失，故兩會向校長發信呼籲視乎區情及校情，決定收多少叩門位，在收生及穩定業界之間取平衡。他說跨境生減少對北區學校影響較大，黃大仙、觀塘等區小學就因學童人口減少致收生較大壓力。

另外，位於香港仔的香島道官立小學早前宣布2024/25學年停辦。教育局昨回覆立法會議員書面提問稱，未來6個學年將有5間公營小學停辦，包括一間位處東區的資助小學，以及4間分別位於觀塘、元朗及大埔的「有時限學校」。