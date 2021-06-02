Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年6月2日星期三
語文同樂 第516期
公社科首場培訓課 教師指內容似中史 主講：從不平等條約看香港問題
調查：近半家長指教師應避社會活動
聯招46人爭一席 浸大動畫最搶手
大人ing：享受過程
大人ing：主播變歌手 陳凱詠：只做喜歡的 做人簡單直接點吧
視聽之娛：特工生死戰
古文化談：古代「鏡團」
文字定格：手作
校園尺牘：自薦出任學會幹事
文字發酵：文字遊戲
參考答案
News feed：Pandemic burnout
News feed：HK Olympians
Answers, News feed
Infographic：Electric vehicles in Hong Kong
Career：Wedding planner
Comic：William Shakespeare
Story：The butcher and the wolf
Answers, Story
Expression：Head off
Game：Heritage conservation
Answers, Game
視聽之娛：特工生死戰
prev
next
【明報專訊】戰爭動盪的時代，經常聽到各國互有間諜和特工刺探情報。間諜故事總是神秘又引人入勝，在你的心目中，間諜與特工的故事會是如何？
上 / 下一篇新聞
公社科首場培訓課 教師指內容似中史 主講：從不平等條約看香港問題
調查：近半家長指教師應避社會活動
聯招46人爭一席 浸大動畫最搶手
大人ing：享受過程
大人ing：主播變歌手 陳凱詠：只做喜歡的 做人簡單直接點吧
視聽之娛：特工生死戰
古文化談：古代「鏡團」
文字定格：手作
校園尺牘：自薦出任學會幹事
文字發酵：文字遊戲
參考答案
News feed：Pandemic burnout
News feed：HK Olympians
Answers, News feed
Infographic：Electric vehicles in Hong Kong
Career：Wedding planner
Comic：William Shakespeare
Story：The butcher and the wolf
Answers, Story
Expression：Head off
Game：Heritage conservation
Answers, Game
公社科首場培訓課 教師指內容似中史 主講：從不平等條約看香港問題
調查：近半家長指教師應避社會活動
聯招46人爭一席 浸大動畫最搶手
大人ing：享受過程
大人ing：主播變歌手 陳凱詠：只做喜歡的 做人簡單直接點吧
古文化談：古代「鏡團」
文字定格：手作
校園尺牘：自薦出任學會幹事
文字發酵：文字遊戲
參考答案
News feed：Pandemic burnout
News feed：HK Olympians
Answers, News feed
Infographic：Electric vehicles in Hong Kong
Career：Wedding planner
Comic：William Shakespeare
Story：The butcher and the wolf
Answers, Story
Expression：Head off
Game：Heritage conservation
Answers, Game
prev
next