調查：近半家長指教師應避社會活動

逾六成指教師下課須顧形象

中學校長會2019年初委託香港政策研究所研究，並於去年1至9月期間，派發實體及網上問卷，獲107名校長、443名現職教師、99名準教師及2030名家長等回應。研究又與14組成員進行焦點小組訪問。

調查問及各持份者對不同教師專業價值與操守的看法，發現他們的看法普遍一致。結果顯示，逾半受訪者傾向認同教師可自由參與「社會活動」，包括65%及79%受訪的現職教師及準教師；不過，有42%校長及47%家長傾向認為教師應避免參與「社會活動」。調查又發現，逾八成受訪者認為教師有責任鼓勵或勸阻學生參與違法或非違法活動；近九成校長及逾六成家長認為，「教師是一個身分，下班後仍須顧及專業形象」。

中學校長會主席連鎮邦（圖中）表示，過去兩年間，社會各界更加關注教師操守問題，但研究結果反映社會對本港中學教師仍充滿信心，希望社會多着眼於「做得好」的教師，並讓教育專業回歸專業，強調教育界一直緊守崗位，「自強不息」。

校長會主席：社會仍信任教師

對於近年社會氣氛是否影響教師留港任職，連鎮邦表示，校長會早前曾做調查，發現去年離職教師人數，比前年同期顯著增多，目前雖未有最新數據，但對此表示擔憂，希望當局及早考慮有關問題。他又說，報告反映業界希望成立法定的專業自治機構，希望當局可賦予教育人員專業操守議會法定權力，或成立具有制訂教師專業標準、執行教師註冊制度、處理紀律問題等的教師公會。