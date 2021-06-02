公社科首場培訓課 教師指內容似中史 主講：從不平等條約看香港問題

【明報專訊】國情內容佔多的公民與社會發展科，9月起逐步取代高中通識教育科，當局未公布新科課程指引，但昨日為教師首辦公社科培訓課程，內容有關3條不平等條約與香港問題。有出席教師質疑公社科相關內容與中史科相似，主講的課程發展議會考評局公民與社會發展委員會主席劉智鵬回應稱，公社科主要教授不平等條約如何引致香港問題，及如何解決該問題；又稱中三中史科雖涵蓋有關內容，但公社科教師授課時宜再交代。
昨日網上培訓課程主題為「從三條不平等條約看香港問題的由來」，內容屬公社科首項學習重點，料該科教師9月將率先教授該課題。本月另有4場公社科教師培訓，包括由教育局官員講解新科課程架構及學習重點。
昨日教育局官員在會上提到，有教師關注公社科涉及什麼思考題目，故展示官方教材示例，當中有問題討論香港的歷史該由什麼時候開始（見圖）。
建議公社課交代條約背景
身兼嶺大協理副校長的劉智鵬昨由17世紀講起，稱當時英方已有意在中國外洋海島建殖民地，在鴉片戰爭後，英國以武力及外交手段，強迫清政府先後簽訂《南京條約》、《北京條約》及《拓展香港界址專條》，割佔或租借港島、九龍及新界，影響中國主權及領土完整。到1980年代，中英就香港問題談判，最終簽訂聯合聲明，中華人民共和國政府在1997年7月1日恢復對香港行使主權。
有出席昨日課程的教師提出，相關公社科內容與中史科相似，問劉智鵬如何辨別兩科。劉稱公社科思路在於該3條不平等條約如何造成香港問題、如何解決該問題等；又稱中三中史科雖涵蓋相關內容，但教師在公社科課堂宜交代有關歷史背景，讓同學明白不平等條約的由來。劉說教師可視乎課時、學生認識程度等，選取教授多少歷史背景。
稱「自古屬中國」
毋須考究「有幾古」
劉智鵬亦在培訓課程強調香港地區自古屬中國不可分割的領土，他提到有人質疑「自古以來是有幾古」，惟他稱毋須考究有關問題，指香港地區自秦朝以來，絕大部分時間在中國中央政府管轄之下。他說根據本港出土文物，香港地區早於新石器時代，和廣東大陸的古文化「具有極其密切的連繫」，屬同一文化系統。