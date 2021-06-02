公社科首場培訓課 教師指內容似中史 主講：從不平等條約看香港問題

昨日網上培訓課程主題為「從三條不平等條約看香港問題的由來」，內容屬公社科首項學習重點，料該科教師9月將率先教授該課題。本月另有4場公社科教師培訓，包括由教育局官員講解新科課程架構及學習重點。

昨日教育局官員在會上提到，有教師關注公社科涉及什麼思考題目，故展示官方教材示例，當中有問題討論香港的歷史該由什麼時候開始（見圖）。

建議公社課交代條約背景

身兼嶺大協理副校長的劉智鵬昨由17世紀講起，稱當時英方已有意在中國外洋海島建殖民地，在鴉片戰爭後，英國以武力及外交手段，強迫清政府先後簽訂《南京條約》、《北京條約》及《拓展香港界址專條》，割佔或租借港島、九龍及新界，影響中國主權及領土完整。到1980年代，中英就香港問題談判，最終簽訂聯合聲明，中華人民共和國政府在1997年7月1日恢復對香港行使主權。

有出席昨日課程的教師提出，相關公社科內容與中史科相似，問劉智鵬如何辨別兩科。劉稱公社科思路在於該3條不平等條約如何造成香港問題、如何解決該問題等；又稱中三中史科雖涵蓋相關內容，但教師在公社科課堂宜交代有關歷史背景，讓同學明白不平等條約的由來。劉說教師可視乎課時、學生認識程度等，選取教授多少歷史背景。

稱「自古屬中國」

毋須考究「有幾古」

劉智鵬亦在培訓課程強調香港地區自古屬中國不可分割的領土，他提到有人質疑「自古以來是有幾古」，惟他稱毋須考究有關問題，指香港地區自秦朝以來，絕大部分時間在中國中央政府管轄之下。他說根據本港出土文物，香港地區早於新石器時代，和廣東大陸的古文化「具有極其密切的連繫」，屬同一文化系統。