兩佛教小學擬辦空中畢業禮 疫下結業活動多取消 盼學生留回憶

不少學校為小六生舉辦畢業營或旅行，佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝說該校亦有相關活動，但疫下統統取消，對學生而言可惜。為了有活動總結學生6年小學生活，該校與黃焯菴小學合辦空中畢業禮，亦寓意學生將來可翱翔展翅。

寓意學生如飛機般翱翔展翅

空中畢業禮擬於本月29日舉行，除了兩校共137名畢業生，兩校校長、小六班主任及部分教師亦會登機。佛教黃焯菴小學校長許定國說，在個半小時的機程，作為畢業禮主禮嘉賓的空中服務員將在機上頒畢業證書予學生，並分享工作經歷，冀為學生的生涯規劃帶來啟發。雖然機艙沒有舞台讓學生表演，但兩校畢業生仍有大合唱環節，獻歌給同學及師長。

黃焯菴小學小六生黃睿騰說，本來期待與同學參加畢業營，卻因疫情無緣入營，當刻有點失望，不過及後學校宣布將辦空中畢業禮，「心情又好似一下上番頂點」。他又說雖曾與家人搭飛機去旅行，但與同學同乘飛機屬首次，很期待旅程。

許定國說，舉辦活動時首要考慮學生安全，參與的師生在畢業禮前3日要做病毒檢測，出發前會為學生探熱。所有人在機艙須全程戴口罩，航班不會派發食物。當飛機返回赤鱲角機場，師生與其他從外地抵港旅客會使用不同通道前往大堂。疫情不斷變化，李玉枝說會視乎疫情發展，在出發前一周落實是否舉行空中畢業禮。

停辦活動教局津貼積存 資助畢業生參加

費用方面，學生每人原本收費850元，經學校資助後，參與畢業生只需付100元。按此推算，校方津貼至少10萬元。李玉枝說，學校過去兩年因疫情沒辦學生活動，積存了由教育局發放的全方位學習津貼，而相關津貼有使用時限，適逢有航空公司推出環港遊，故決定舉行空中畢業禮。