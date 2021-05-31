教育
常識學堂 第215期

偵探M.A.D. 友誼淡了……

【明報專訊】升班、調位等變動，會令同學社交圈子不同。原本熟絡、經常一起聊天和玩耍的朋友，漸漸疏遠，關係不再像以前般親密，甚至會跟Dotcom一樣變得尷尷尬尬。佛教黃焯菴小學的同學對此有一些建議分享。

上 / 下一篇新聞