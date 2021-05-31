教育
常識學堂 第215期

仲夏．行山樂

【明報專訊】運動旅遊作家何海濤（何sir，圖）自小愛野外運動，特別喜歡登山和越野跑，先後在多個越野賽跑中奪獎。快到暑假了，大家有興趣跟他一起行山、跑步嗎？大熱天時行山，也有不少注意事項呢！

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