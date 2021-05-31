教育
通通識 第720期

生活看通識：整容文化

【明報專訊】人皆愛美，不少人為追求更美的外表而整容。近年更流行「微整型」，毋須做複雜的手術也能改變外貌。整容文化如何影響青少年的價值觀？

上 / 下一篇新聞